Российские ученые разработали трактор-беспилотник для сельского хозяйства

Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM Российские ученые создали беспилотный трактор для сельского хозяйства, работающий на основе искусственного интеллекта. Об этом 12 июля сообщается на сайте Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ).

Ученые УрГАУ совместно с командой из Уральского федерального университета (УрФУ) создали технологию, с помощью которой можно будет контролировать содержание питательных веществ в почве, дозировать удобрения сельхозкультур. Также новая разработка позволит более точно сеять и обрабатывать почву, благодаря прямолинейному ходу.

«Элементы управления этого трактора дополняются компонентами, которые обеспечивают регулирование процесса его движения», — сказал доцент физико-технологического института УрФУ Александр Черепанов.

По его словам, с помощью новой технологии можно будет решать задачи без привязки к человеческому фактору. Первая версия машины предполагает управление при помощи пульта. В дальнейшем планируется, что трактором будет управлять программа.

Отмечается, что необходимо провести полное картографирование полей и доработать компьютерное обеспечение, прежде чем беспилотный трактор можно будет применить в хозяйстве. Это позволит наиболее точно обрабатывать территорию и отслеживать качество выполняемой трактором работы.

Ученые предполагают, что производство новой агротехники может быть налажено в течение трех лет. При этом стоимость трактора будет в 3−5 раз меньше, чем его импортных аналогов.

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