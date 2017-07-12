Снежный ком «дизельгейта» зацепил Porsche

Берлин, , 09:48 — REGNUM Прокуратура Штутгарта решила проверить Porsche на причастность к «дизельному скандалу», на данный момент проводится расследование в отношении нескольких сотрудников компании, об этом 11 июля сообщило издание Autoweek.

Несмотря на то, что немецкая компания не специализируется на выпуске дизельных авто, ей не удалось избежать вовлечения в «дизельгейт», поскольку в некоторых моделях она использовала двигатели Audi (компания входит в концерн Volkswagen).

Распоряжение от властей о проведении проверки вышло в июне 2017 года. Сообщается, что речь идет о дизельных моторах V6, которые в основном устанавливались на модель Cayenne.

Представители компании заявили, что в компании серьезно относятся к данным обвинениям, Porshe сотрудничала с прокуратурой ранее и намерена продолжить эту практику.

«Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование», — сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Porsche, на модель Cayenne сейчас устанавливается 3-литровый турбодизель V6. Его мощность составляет 245 л.с., заявленные выбросы CO2 в смешанном цикле — 179−173 г/км.