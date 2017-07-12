Минпромторг может поднять налог на роскошные авто

Москва, , 09:12 — REGNUM Минпромторг может повысить транспортный налог на роскошные автомобили, об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в интервью журналистам, пишет 11 июля «Коммерсант».

Под данную меру могут попасть те машины, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Сообщается, что сейчас над этим вопросом работают эксперты министерства промышленности и торговли и министерства финансов.

«Мы с коллегами из минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято», — сказал Денис Мантуров.

Напомним, 10 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что существует идея, согласно которой вместо повышения транспортного налога лучше повышать акцизы на бензин.

Матвиенко пояснила, что с её точки зрения данная мера является более справедливой, поскольку транспортный налог приходится платить в том числе тем людям, которые мало ездят. В качестве примера она привела пенсионеров.

В России транспортный налог приходится платить тем, кто является владельцем автомобилей, мотоциклов, автобусов, водного и другого транспорта. Ставка налога изменяется в зависимости от региона и зависит от различных характеристик транспортного средства.