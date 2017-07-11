СМИ: Американская система ПРО THAAD впервые сбила ракету средней дальности

Вашингтон, , 17:32 — REGNUM В американском штате Аляска проведены успешные испытания системы противоракетной обороны THAAD, сообщает 11 июля агентство Reuters.

Система в ходе испытаний впервые успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с Гавайских островов. Перехват произошел в районе города Кодьяк.

По словам главы Агентства по противоракетной обороне США Сэма Гривса, такие результаты испытаний системы THAAD укрепляют защиту от ракетных угроз со стороны как КНДР, так и других стран по всему миру. Кроме того, открывается перспектива создания более широкого применения принципов стратегического сдерживания.

Представители военно-промышленного комплекса США подчеркивают, что это первый случай успешного перехвата системой THAAD баллистической ракеты средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля бывший шеф Пентагона Эштон Картер заверил американцев в способности США противодействовать ядерной атаке Северной Кореи.

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