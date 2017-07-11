Эстония планирует обновить стрелковое оружие своих силовиков

Таллин, , 17:09 — REGNUM Тендер на поставку 7,62-мм и 5,56-мм автоматического стрелкового оружия и дополнений к нему объявлен Эстонским национальным Центром оборонных инвестиций.

Стрелковое вооружение предназначено для 1-й и 2-й пехотных бригад эстонской армии.

Общая стоимость этой закупки оценивается в $85 млн. Кроме того, в ближайшем будущем предусматривается покупка автоматического оружия для сотрудников Минюста, правоохранительных органов и пограничников.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 8 августа 2017 года. Центр оборонных инвестиций произведёт отбор претендентов на участие в финальном конкурсе.

Уточняется, что в 2018—2021 годах будет закуплено 11 000 единиц автоматического оружия. Эстонский национальный Центр оборонных инвестиций заявляет, что до 2024 года планируется купить еще 18 000 единиц стрелкового вооружения.

Стоит отметить, что проект стрелкового перевооружения является одной из самых масштабных военных закупок Эстонии. Сравниться с ней может только приобретение южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц K9 «Тандер» и снарядов к ним.

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