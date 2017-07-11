Пользователи нашли в ОС Android скрытую тревожную кнопку

Москва, , 16:48 — REGNUM Пользователи мобильной операционной системы Android 7 обнаружили в ней секретную тревожную кнопку. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает портал Bleeping Computer.

Сообщается, что секретная тревожная кнопка при её нажатии мгновенно прекращает работу любого опасного приложения.

Активируется этот режим четырёхкратным быстрым нажиманием кнопки «назад». После остановки приложения пользователь перенаправляется на домашний экран.

Однако эту кнопку разработчики пока только тестируют. На данный момент она доступна только ряду пользователей мобильной операционной системы Android 7.1.

По сообщению портала, проверить наличие скрытой тревожной кнопки можно в файле config. xml в SystemUI APK.

Напомним, операционная система Android являяется самой распространённой в мире операционной системой для мобильных устройств.