В Гонконге почти перестали покупать Tesla после отмены налоговых льгот

Гонконг, Китай, , 15:33 — REGNUM После того, как в Гонконге вступило в силу решение правительства об отмене льгот на покупку электромобилей, продажи Tesla в этом районе Китая упали почти до нуля, об этом 10 июля сообщил портал Quartz.

В апреле 2017 года в Гонконге компания не продала ни одного автомобиля, при том, что в марте ей удалось реализовать на этой территории 2939 электрокаров. В мае было продано пять машин.

Ранее СМИ сообщали, что отмена налоговых льгот продлится до апреля 2018 года. Сейчас автомобиль Tesla Model S обойдется покупателю в $ 118,4 тыс., а еще в марте 2017 года его можно было купить за $ 72,9 тыс.

Издание отмечает, что таким образом автомобиль практически потерял свое ценовое преимущество перед машинами от Mercedes-Benz.

Представители Tesla сообщили журналистам, что маркетинговый план компании учитывал в себе фактор изменения политики правительства Гонконга. В компании ожидали падения спроса сразу после вступления этого постановления в силу.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Tesla ведет переговоры с Китаем о строительстве в Пекине своего завода. Quartz считает, что в таком случае компании удастся снизить стоимость автомобиля в стране до 50%.