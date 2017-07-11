Nissan готовится представить в России новую версию электрокара Leaf

Москва, , 15:03 — REGNUM Nissan усиленно изучает российский рынок и готовится к тому, чтобы вывести на него новую модель электрокара Leaf, об этом сообщила пресс-служба компании 10 июля.

Соответствующее заявление менеджеры Nissan Хитоши Кавагучи, Пол Уиллкокс и Джеймс Райт сделали во время их встречи с президентов РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках выставки «Иннопром».

Также представители японского автопроизводителя сообщили Путину, что было принято решение об увеличении объема производства на заводе компании в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне 2017 года компания показала миру презентацию возможностей системы Pro Pilot, которой будет оборудован автомобиль. Также компания показала, как будет выглядеть приборная панель машины.

6 июля 2017 года была опубликована презентация функции автопарковки Pro Pilot Park. В опубликованном видео было показано, как именно система будет парковать автомобиль.

Официальная мировая премьера электрокара запланирована на 6 сентября 2017 года, машина также будет показана на 67 Международном автомобильном салоне во Франкфурте.