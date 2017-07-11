Ученые: Электрокары составят конкуренцию машинам с ДВС уже к 2022 году

Лондон, , 14:47 — REGNUM Ученые из имперского колледжа Лондона прогнозируют, что электромобили смогут составить конкуренцию автомобилям с традиционным двигателем внутреннего сгорания уже к 2022 году, об этом 10 июля сообщил журнал Science daily.

Само исследование было посвящено оценке будущих затрат на технологии хранения энергии при различных сценариях. Эксперты считают, что теперь они могут предсказать, сколько потребителей будет в будущем платить за технологии хранения энергии.

Также ученые пришли к выводу, что уже к 2030 году станет выгодно накапливать электроэнергию от солнечных батарей в домашних аккумуляторах.

Однако, сегодня существует большая неопределенность в отношении того, во сколько владельцам обойдется хранение электроэнергии при использовании тех или иных технологий.

Анализ группы показал, что в скором времени технологии хранения электроэнергии могут сильно подешеветь и чем больше будет опускаться цена на них, тем выгоднее людям будет использовать электромобили.

Напомним, 6 июля 2017 года министр экологии Франции Николя Юло заявил, что уже к 2040 году страна откажется от использования автомобилей с двигателями на углеродном топливе.

А 5 июля 2017 года компания Volvo заявила, что с 2019 года она больше не будет выпускать автомобили только с бензиновыми или дизельными двигателями, все её машины будут или гибридными или электрическими.