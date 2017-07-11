Обнаружен вирус, крадущий данные банковских карт

Москва, , 13:37 — REGNUM «Лаборатория Касперского» заявила о существовании нового вируса, который атакует платежные терминалы и крадет данные банковских карт. Об этом говорится на сайте компании.

«В России активно распространяется модификация троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. Как показывает статистика компании, на страну пришлась четверть всех попыток проникновения этого зловреда в корпоративные системы», — говорится в сообщении.

По информации компании, данная модификация не является типичной для вируса, который уже давно известен исследователям и неоднократно менял свои функции и методы распространения. Новая версия охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

Принцип действия Neutrino также не является стандартным. Он проявляет свою активность не сразу, а спустя некоторое время. Попав в операционную систему платежного терминала, он приступает к сбору информации. Таким образом, он пытается обойти защитные технологии с коротким периодом работы — так называемые «песочницы», которые запускают подозрительный код в изолированной виртуальной среде.

По мнению антивирусного аналитика «Лаборатории Касперского» Сергея Юнаковского, киберугрозы постоянно эволюционируют, и Neutrino является одним из подтверждений этого процесса. При этом новые версии опасных программ становятся сложнее, их функциональность расширяется, а область распространения увеличивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня произошла кибератака вируса-вымогателя Petya, которая затронула деятельность более 80 предприятий в разных странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

До этого, 12 мая, была зафиксирована массовая атака вирусом WannaCry, жертвами которого стали десятки тысяч компьютеров по всему миру. С помощью программы злоумышленники получили возможность вымогать средства у государственных и коммерческих организаций.

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