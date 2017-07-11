УАЗ показал Путину свой первый гибридный автомобиль

Москва, , 09:44 — REGNUM На выставке «Иннопром» Ульяновский автомобильный завод представил свой экспериментальный автомобиль с гибридным двигателем, об этом 10 июля сообщила пресс-служба компании.

Первым, кто увидел эту машину был президент РФ Владимир Путин. Сообщается, что автомобиль разрабатывался сотрудниками научно-технического центра завода в сотрудничестве с ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Базой для гибрида стала модель УАЗ «Профи». На выставке машина была представлена «в разрезе». Электрическая часть автомобиля состоит из двигателя мощностью 105 кВт и аккумулятора мощностью 25 кВт.

Соообщается, что гибридные автомобили, обладающие грузоподъемностью 1,5 т, смогут проходить на одной заправке до 1 тыс. км, расход топлива планируется сократить до 7 л на 100 км. Исключительно на электротяге машина сможет пройти 100 км.

Согласно заявлению компании, новый гибридный автомобиль УАЗ будет соответствовать самым жестким экологическим требованиям ЕС.

Напомним, ранее пресс-служба УАЗ сообщала, что в 2018 году завод планирует выпустить праворульную версию автомобиля УАЗ «Хантер». Машина будет поставляться в такие страны как Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Намибия, Ботсвана, ЮАР, Пакистан, Малайзия и Таиланд.