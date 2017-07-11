Работающий на отходах производства виски автомобиль создали в Шотландии

Эдинбург, Великобритания, , 09:19 — REGNUM В Шотландии протестировали автомобиль, который работает на биотопливе, полученном из отходов производства виски, об этом 10 июля сообщил портал The Spirits Business.

Издание пишет, что с идеей создания подобного топлива выступил один эдинбургский стартап. Сейчас правительство Шотландии выделило ему средства в размере 9 млн фунтов стерлингов на строительство завода. Разработчики сотрудничали с компанией Tillibardine Distillery, расположенной в городе Пертшир.

«Это первый случай в истории, когда автомобиль завелся от биотоплива, полученного из отходов производства виски», — заявил основатель и президент Tillibardine Distillery профессор Мартин Тангни.

Он также добавил, что это очень символично — что подобный вид топлива и автомобиль появился в Шотландии, которая славится не только своим виски, но и возобновляемыми источниками энергии.

Биобутанол получается из барды (остатки от затора), ячменя и жидкости, оставшейся после дистилляции. Сообщается, что каждый год в Шотландии производится почти 750 тыс. тонн барды и два млрд литров этой жидкости.

Напомним, в 2017 году Шотландия установила рекорд потребления энергии из возобновляемых источников. СМИ сообщали, что один из регионов страны на 95% обеспечен энергией, вырабатываемой ветрогенераторами.