Первый банкомат с функцией распознавания лиц установлен в Сбербанке

Москва, , 09:16 — REGNUM Сбербанк установил первый в России банкомат с технологией распознавания лиц. Об этом говорится на сайте компании.

«В Сбербанке стартовал новый биометрический проект: идентификация банкоматом клиента по лицу. Банкомат с этой функцией размещён в Agile-офисе Сбербанка (Москва, Кутузовский проспект, 32)», — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться банкоматом с новой технологией, клиенту не обязательно иметь при себе карту. Банкомат создает шаблон с биометрическими данными пользователя после идентификации. Войдя в личный кабинет, клиент сможет совершать все безналичные операции.

Отмечается, что тестирование технологии будет проводиться до конца 2017 года. Решение о дальнейшем развитии данных устройств будет приниматься с учетом результатов такого тестирования.

Сбербанк также тестирует на своих банкоматах технологию видеосвязи. С ее помощью клиент сможет вызвать консультанта, который поможет осуществить необходимые операции.

Кроме того, Сбербанк запускает в эксплуатацию устройства с технологией NFC, которые позволят пользователю совершать операции без ввода карты. Всего в компании планируют запустить около 2 тыс. устройств с такой технологией к концу июля Она позволит держателям карт совершать операции без ввода карты в устройство.

В Сбербанке также подчеркнули, что скорость и масштабы внедрения технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы клиентами компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк планирует сократить число бухгалтеров

Читайте развитие сюжета: Сбербанк: Банкоматы надежно защищены от поддельных купюр