«АвтоВАЗ» выводит на рынок двухтопливную LADA Vesta CNG

Самара, , 08:47 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» заявила, что она начинает продажи двухтопливной версии автомобиля LADA Vesta, в качестве источника энергии машина может использовать бензин и метан, об этом 10 июля сообщила пресс-служба компании.

Завод представил автомобиль на выставке «Иннопром», сообщается, что опытный образец был передан для проведения тестов в Министерство энергетики РФ.

Начальная стоимость машины составит 600 тыс. 900 рублей, это первый в истории «АвтоВАЗа» автомобиль, на который газобаллонное оборудование устанавливается серийно.

Машина оборудована двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Емкость баллона для метана — 90 литров, при полной заправке автомобиль может проехать около 1000 км.

Компания указывает на то, что метан является одним из самых распространенных видов топлива в нашей стране, он дешев, экологичен и безопаснее пропана.

Напомним, о том, что завод начал серийно производить двухтопливную версию LADA Vesta было объявлено 7 июня 2017 года. Тогда компания заявила, что перед тем, как машина выйдет на рынок, она пройдет проверку у корпоративных клиентов завода.