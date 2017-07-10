Южнокорейский флот получил шестую субмарину германской постройки

Сеул, , 18:10 — REGNUM Южной Корее передана шестая по счету дизель-электрическая субмарина проекта 214, построенная в Германии, сообщает портал Navy Recognition.

Южнокорейские ВМС планируют ввести ее в боевой состав в декабре 2017 года.

Официальная церемония передачи новой субмарины прошла на территории верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, расположенной на острове Кодже в районе порта Пусан. Подводной лодке присвоено имя «Ю Гван Сун».

Германская компания Thyssen Krupp Marine Systems в декабре 2008 года заключила с военным ведомством Южной Кореи контракт на совместную постройку шести неатомных субмарин проекта 214. Германская сторона поставляет комплекты материалов и оборудования для части подлодок, которые строятся в Германии и передаются южнокорейским компаниям для завершения оснащения и окончательного ввода в эксплуатацию.

Справка ИА REGNUM. Дизель-электрические подводные лодки проекта 214 при длине 65,3 метра имеют подводное водоизмещение 1800 тонн. Субмарины построены с применением технологий пониженной заметности, оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей подлодке оставаться под водой более 10 суток. Подводные лодки проекта 214 способны погружаться на глубину до 400 метров и двигаться под водой со скоростью до 20 узлов.

Субмарины этого типа вооружены восемью 533-мм торпедными аппаратами и оборудованием для постановки морских мин.

Южнокорейский военно-морской флот планирует с 2020 по 2030 годы закупить девять 3000-тонных тяжелых многоцелевых подводных лодок водоизмещением 3000 тонн.

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