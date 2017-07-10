Израильские дроны смогут воевать в городе

Тель-Авив, , 17:33 — REGNUM Израильская армия ожидает поступления на вооружение компактных коптеров-беспилотников для ведения городских боев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика Duke Robotics.

Боевые коптеры TIKAD будут нести разнообразное вооружение 40-мм автоматического гранатомета до лёгкого пулемёта и будут выполнять функцию обнаружения и ликвидации огневых точек противника. Беспилотные коптеры с восемью пропеллерами значительно повысят боеспособность пехотных подразделений в городских боях.

Главным отличием боевых коптеров TIKAD от гражданских моделей является специальная система, позволяющая амортизировать отдачу при выстреле и сохранять точку прицеливания.

Главной задачей новых беспилотников заявлены поиск и уничтожение живой силы противника в городах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей.

Особенно эффективны коптеры TIKAD могут быть в борьбе со снайперами, минометными расчетами и гранатометчиками, использующими крыши строений в качестве огневых позиций.

Разработчики сообщают, что TIKAD можно переносить силами двух человек или перевозить на стандартном внедорожнике армейского типа. Коптер управляется оператором, который не только пилотирует аппарат, но и ведёт огонь из бортового вооружения.

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