Израильские дроны смогут воевать в городе

Тель-Авив, 10 июля 2017, 17:33 — REGNUM Израильская армия ожидает поступления на вооружение компактных коптеров-беспилотников для ведения городских боев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика Duke Robotics.
Боевые коптеры TIKAD будут нести разнообразное вооружение 40-мм автоматического гранатомета до лёгкого пулемёта и будут выполнять функцию обнаружения и ликвидации огневых точек противника. Беспилотные коптеры с восемью пропеллерами значительно повысят боеспособность пехотных подразделений в городских боях.
Главным отличием боевых коптеров TIKAD от гражданских моделей является специальная система, позволяющая амортизировать отдачу при выстреле и сохранять точку прицеливания.
Главной задачей новых беспилотников заявлены поиск и уничтожение живой силы противника в городах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей.
Особенно эффективны коптеры TIKAD могут быть в борьбе со снайперами, минометными расчетами и гранатометчиками, использующими крыши строений в качестве огневых позиций.
Разработчики сообщают, что TIKAD можно переносить силами двух человек или перевозить на стандартном внедорожнике армейского типа. Коптер управляется оператором, который не только пилотирует аппарат, но и ведёт огонь из бортового вооружения.
Читайте ранее в этом сюжете: У литовских солдат требуют компенсацию за боеприпасы