На американское ядерное топливо перейдут еще два блока АЭС на Украине

Киев, , 14:54 — REGNUM Использовать американское топливо «Westinghouse» будут еще два активных энергоблока Запорожской АЭС, сообщает 10 июля пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Согласно сообщению, энергоблоки №1 и №4 Запорожской АЭС начнут использовать ядерное топливо Westinghouse для того, чтобы «избежать зависимости от монопольного поставщика», то есть, чтобы не закупать российское ядерное топливо ТВЭЛ.

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Отмечается, что проводить диверсификацию источников ядерного топлива будет Национальная атомная генерирующая компания «Энергоатом». На данный момент на Украине на американском топливе работают четыре энергоблока атомных станций: №2 и №3 Южно-Украинской АЭС, №5 и №3 Запорожской АЭС.

Напомним, по данным экспертов, заменить российское ядерное топливо американским достаточно затруднительно, особенно на Украине. Во-первых, российское топливо ТВЭЛ превосходит «Westinghouse» по характеристикам, во-вторых, украинские АЭС проектировались с расчетом на российское, а не американское топливо.

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