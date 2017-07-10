Понедельник, 10 Июля 2017 года
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На американское ядерное топливо перейдут еще два блока АЭС на Украине

Техника

Переход на иное топливо нужен, чтоб «избежать зависимости от монопольного поставщика», то есть от России

Киев, 10 июля 2017, 14:54 — REGNUM  Использовать американское топливо «Westinghouse» будут еще два активных энергоблока Запорожской АЭС, сообщает 10 июля пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Согласно сообщению, энергоблоки №1 и №4 Запорожской АЭС начнут использовать ядерное топливо Westinghouse для того, чтобы «избежать зависимости от монопольного поставщика», то есть, чтобы не закупать российское ядерное топливо ТВЭЛ.

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Отмечается, что проводить диверсификацию источников ядерного топлива будет Национальная атомная генерирующая компания «Энергоатом». На данный момент на Украине на американском топливе работают четыре энергоблока атомных станций: №2 и №3 Южно-Украинской АЭС, №5 и №3 Запорожской АЭС.

Напомним, по данным экспертов, заменить российское ядерное топливо американским достаточно затруднительно, особенно на Украине. Во-первых, российское топливо ТВЭЛ превосходит «Westinghouse» по характеристикам, во-вторых, украинские АЭС проектировались с расчетом на российское, а не американское топливо.

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Ядерное оружие