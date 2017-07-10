Китай на шаг приблизился к созданию коммерческих сетей квантовой связи

Цзинань, Китай, , 11:24 — REGNUM Ожидается, что квантовая сеть связи, которая обеспечит недостижимый ранее уровень защищенности от хакеров, будет введена в коммерческое обращение в одном из китайских городов уже к концу августа 2017 года, передает 9 июля агентство «Синьхуа».

Цзинаньский институт квантовых технологий анонсировал создание суперзащищенной сети, которую уже в ближайшем будущем можно будет использовать для обеспечения связи между государственными органами в Цзинани — столице провинции Шаньдун на востоке КНР. Сеть была протестирована, а ее создатели остались довольны результатом, особенно в сфере обеспечения безопасности информации.

Профессор Шаньдунского университета Лю Хун, который принимал участие в тестировании, утверждает, что сеть показала «идеальную» производительность.

По словам помощника директора Цзинаньского института квантовых технологий Чжоу Фэя, в тесте было задействовано свыше 50 программ. Информация, передаваемая по сети, была подвергнута квантовому шифрованию и направлена на 200 городских терминалов. Между пользователями всего за секунду было сгенерировано более 4 тыс. ключей.

Квантовая связь использует физическое явление квантовой запутанности фотонов для того, чтобы обеспечить уверенность в том, что никто не вторгается в линию коммуникаций.

По словам Чжоу, успех испытания является важной вехой в развитии технологии квантовой связи по всему миру, которая приближает приход эры коммерческого использования нового вида коммуникаций.

Предполагается, что первоначально технология будет использоваться в секторе правительственной связи, затем в сфере финансов, энергетики и других секторах.

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