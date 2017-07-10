Самый длинный мост в мире будет оснащен электрозаправочными станциями

Гонконг, Китай, , 11:11 — REGNUM Китайская энергетическая корпорация Guangdong China Southern Power Grid сообщила о начале строительства четырех электрозаправочных станций на Y-образном мосту, соединяющем Чжухай, Гонконг и Макао. После ввода в эксплуатацию мост, длина которого составляет 23 км, будет официально признан самым длинным в мире.

Новые станция для подзарядки электромобилей обезопасят водителей, которые ранее высказывали опасения из-за возможной остановки на мосту из-за разрядки аккумуляторов. По словам представителя Guangdong China Southern Power Grid, новые станции заработают одновременно с вводом моста в эксплуатацию, которая начнется уже до конца 2017 года, пишет «Сина синьвэнь».

Помимо электрозаправок на мосту до конца 2017 года Guangdong China Southern Power Grid создаст 550 дополнительных пунктов подзарядки электрокаров. Объем инвестиций оценивается в 90 млн юаней ($13 млн).

На строительство самого длинного моста в мире ушло около 7 лет. После ввода уникального сооружения в эксплуатацию время в пути из Чжухая в Гонконг сократится с 3 часов до 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, для создания моста, длина которого составляет 22,9 км, и тоннеля длиной в 6,7 км потребовалось 400 тыс. тонн высокопрочной стали — столько же материала необходимо для возведения 60 Эйфелевых башен. Общая протяженность нового маршрута составляет 55 км.

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