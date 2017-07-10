В Китае представили первый спасательный беспилотный катер

Пекин, , 10:50 — REGNUM Институт робототехники и технологий при Академии наук КНР провел первые испытания уникального спасательного средства — беспилотного скоростного катера, созданного для спасения утопающих в реках и озерах.

Испытания успешно прошли на территории провинции Аньхой. Скоростное судно оснащено камерами, инфракрасными датчиками и датчиками GPS для обнаружения людей в воде, пишет «Синьхуа».

По словам разработчика беспилотника профессора Юй Яндао, катер способен одновременно следить за более чем 10 целями. В случае, если человек отплывет достаточно далеко от берега или начнет тонуть, катер отправит сигнал в командный центр, после чего приступит к спасению утопающего.

Катер-беспилотник полностью автоматизирован, при желании управление может взять на себя оператор, получающий запись с камер в режиме реального времени. Аналогичные катера уже успешно функционируют на американских и израильских водоемах, Китай стал третьей страной, которой удалось построить спасательный беспилотник.

Кроме того, аналогичные катера могут использоваться для патрулирования водоемов с целью пресечения незаконной деятельности, в частности браконьерства и загрязнения окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, подводный беспилотник с океанографического судна ВМС США «Боудич» был захвачен китайскими военными моряками 15 декабря в 100 км от филиппинского залива Субик-Бей.

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