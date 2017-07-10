Первый китайский пассажирский лайнер ARJ21 вышел в массовое производство

Пекин, , 10:37 — REGNUM Администрация гражданской авиации КНР опубликовало заявление, согласно которому авиастроительная корпорация СОМАС получила сертификат для массового производства ARJ21 — первого китайского ближнемагистрального лайнера.

Первый испытательный полет ARJ21 состоялся в 2008 году, в 2014 году производство лайнеров было запущено в тестовом режиме. Получение сертификата означает, что в ближайшие месяцы количество производимых ARJ21 увеличится в несколько раз, пишет «Жэньминь жибао».

По состоянию на сегодняшний день, самолеты ARJ21 перевезли более 15 тыс. пассажиров. Корпорация СОМАС сообщила о получении 413 «твердых» заказов на ARJ21.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый китайский гражданский самолет ARJ21−700 допущен до выполнения полетов, посадки и взлета на аэродромах в условиях высокогорья. Соответствующее заявление было опубликовано Северо-западным региональным управлением Администрации гражданской авиации КНР.

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