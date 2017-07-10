Производители нефтяных песков в Канаде объединяются ради природы

Оттава, , 08:34 — REGNUM Ежегодный рост добычи битуминозных (нефтяных) песков в Канаде создает множество экологических проблем. В связи с этим производители горючего объединяются, чтобы совместными усилиями уменьшить воздействие своей деятельности на окружающую среду, сообщает телеканал CNBC.

В Канаде расположены огромные доказанные запасы нефти, по этому показателю страна является третьей в мире. Согласно данным канадского правительства, на территории страны — около 171 млрд баррелей доказанных запасов нефтяных песков. Ведутся масштабные работы по добыче полезных ископаемых. Как заявили в компании Alberta Energy, планируется увеличить производство нефтяных песков с 2,3 млн баррелей в сутки до 4 млн баррелей в сутки к 2024 году.

Канадские власти, в свою очередь, признают, что ежегодный рост производства такой нефти сопровождается рядом экологических проблем. В связи с этим была создана Canada's Oil Sands Innovation Alliance (COSIA), состоящая из производителей нефтяных песков. Они хотят работать вместе, чтобы улучшить экологические показатели этого энергоносителя.

По словам исполнительного директора альянса Дэна Виклума, в организацию входят уже десять компаний, на долю которых приходится около 90% суточной добычи нефтяных песков в Канаде. В работе альянса участвуют лично генеральные директора этих компаний как знак того, что их предприятия настроены на серьезную совместную работу по улучшению экологических показателей.

Сегодня COSIA разработало уже 938 соответствующих отдельных идей, инноваций, технологий. Например, в 2012 году альянс поставил перед собой задачу по уменьшению интенсивности использования пресной воды на 50% к 2022 году. Так, к 2017 году уже удалось сократить применение пресной воды на 38%, объяснил Виклум.

Также альянс использует специальную спутниковую систему, которая помогает изменить результативность работы, проводимой в нефтяных песках. Благодаря спутнику удается получить более точные и детальные измерения. Эти данные помогают компаниям работать нам уменьшением выбросов парникового газа более эффективно, считает исполнительный директор альянса.

Напомним, что нефтяные пески являются одним из видов нетрадиционной нефти. Добыча ее очень сложна и трудозатратна, поскольку для этого необходимо большое количество пресной воды. Больше всего запасов такой нефти расположено в Канаде и Венесуэле. По оценкам, в этих двух странах находится более 3400 млрд баррелей нефтяных песков.

Добычу нефти из нефтеносных песков проводят в основном карьерным или шахтным способом. Несмотря на то, что запасы битуминозных песков огромны, добыча нефти из них, как предполагается, в обозримом будущем будет удовлетворять всего несколько процентов от мировых потребностей нефти. Одна из главных проблем производителей такой нефти как раз и состоит в том, что для добычи этого энергоносителя требуется очень много пресной воды.