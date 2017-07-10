США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Кувейта

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Власти США отменили запрет на провоз в США электронных устройств на рейсах авиакомпании Kuwait Airways, пишет кувейтская газета Arab Times.

Запрет был снят администрацией транспортной безопасности после того, как были проверены меры безопасности на рейсах этой авиакомпании.«Теперь пассажиры рейсов, которые следуют из международного аэропорта Кувейта в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, смогут пользоваться всеми своими персональными электронными устройствами», — сообщает Kuwait Airways.Днем ранее запрет был отменен для рейсов авиакомпании Royal Jordanian Airlines (вылетает из Аммана, Иордания). Перевозчик летает в аэропорты Чикаго, Нью-Йорка и Детройта.

В начале июля запрет был снят на рейсы, вылетающие из аэропортов Стамбула и Абу-Даби. Теперь пассажиры авиакомпаний Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways смогут брать на борт электронные гаджеты.

Запрет на провоз в салоне самолета электронных устройств размером больше мобильного телефона был введен властями США для 10 крупных международных аэропортов 21 марта. Это было сделано по соображениям безопасности.

Запрет остается в силе для рейсов, вылетающих из Марокко, Саудовской Аравии и Египта.