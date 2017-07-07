Для российских подлодок создаются бесшумные торпедные аппараты

Москва, , 17:20 — REGNUM Российские подводные лодки пятого поколения будут оснащаться торпедными аппаратами принципиально нового типа, позволяющими выпускать торпеды и подводные беспилотники бесшумно и с большой глубины, сообщает 7 июля газета «Известия».

На данный момент во всём мире применяются торпедные аппараты, использующие сжатый воздух. Такая система требует нескольких минут на подготовку пуска торпед, ограничивает глубину торпедного выстрела 300−400 метров, а главное, сильно демаскирует субмарину звуками открывающихся крышек торпедных аппаратов, поступающего в них сжатого воздуха и выхода воздушных пузырей.

Новые аппараты будут запускать торпеды сильным потоком воды под огромным давлением. Это даст возможность бесшумной стрельбы торпедами без предварительной подготовки на глубинах до одного километра. Отказ от использования сжатого воздуха сделает запуск торпед почти бесшумным.

Создать такие торпедные аппараты позволяет разработанная в России уникальная импульсно-турбонасосная установка, способная прокачать пять кубометров воды за одну секунду.

По информации издания, новые торпедные аппараты создаются Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и московским предприятием «Лопастные гидравлические машины» (АО «ЛГМ»).

Сейчас российский ВМФ использует торпедные аппараты воздушного типа калибром 533 и 650 мм. Их применяют для запуска торпед, крылатых ракет, постановки морских мин, а также для выхода из субмарины боевых пловцов и морских диверсантов.

Поскольку в России сейчас строится глубоководная субмарина — носитель подводных роботов, способная погружаться на глубину до тысячи метров, создание «безвоздушных» торпедных аппаратов приобретает дополнительное значение. Их использование позволит скрытно выпускать подводных роботов на любой глубине.

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