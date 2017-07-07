GM, Ford и Fiat Chrysler не станут лучшими автомобилями США в 2017 году

Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Впервые в истории премии North American Car of the Year («Североамериканский автомобиль года»), ежегодно проводящейся в США, легковые модели гигантов GM, Ford и Fiat Chrysler не попали в список 12 претендентов на награду, об этом 7 июля сообщил CNBC.

«Это важный момент, — сказал Марк Фелан, автокритик издания Detroit Free Press и президент организации, которая ежегодно выбирает в США автомобиль и грузовик года, — это по настоящему показывает, насколько далеко продвинулась индустрия».

Победителей премии выбирают 50 автомобильных журналистов, они тестируют все новые автомобили и в результате выбирают трех финалистов в разных классах. Для производителей, победивших в премии, это является большим достижением.

«Я уверен, что это первый раз за 25 лет, когда в списке претендентов нет бренда из Детройта», — добавил Фелан.

Портал сообщает, что тройка автогигантов США не попала в список из 12 претендентов по той причине, что в 2016 году ни один из этих производителей не выпустил действительно новых легковых автомобилей.

Напомним, в 2016 году победителем премии стал автомобиль Honda Civic. Второе и третье место заняли Chevrolet Malibu и Mazda MX-5 Miata. Лучшим в классе внедорожников была названа машина Volvo XC90.