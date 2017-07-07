В 2017 году в Ленобласти санавиация совершила 109 вылетов за пациентами

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM В течение 2016 года вертолетами 190 «срочных» пациентов доставлено санавиацией в Ленинградскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу, Всеволожскую межрайонную клиническую больницу и федеральные медицинские центры. Для равнения — в 2015 — 127, в 2014 — 9.

Каждый шестой вылет санавиации — помощь пациентам с острым инфарктом миокарда и другими заболеваниями системы кровообращения, четверть вылетов совершено к пациентам с заболеваниями хирургического и нейрохирургического профиля и неврологическими заболеваниями. Санитарная авиация вылетает к пациентам с ожогами, патологиями беременности, заболеваниями почек. Также специально оборудованный воздушный транспорт используется для доставки в медучреждения пострадавших при ДТП и чрезвычайных ситуациях.

Проект санавиации реализуется в регионе по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 2014 года, и в 2016 году оформлен как государственно-частное партнерство в социальной сфере. Вертолетный центр «Хели-драйв» оказывает услуги санавиации на территории области на постоянной основе, что позволило значительно сократить время доставки пациентов в медучреждения и увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

Развитие проекта, в том числе, стало одним из факторов снижения смертности в регионе. За последний год смертность от внешних причин в Ленинградской области снизилась на 4,5%, от дорожно-транспортных происшествий — на 22,7%, от инфаркта — на 11%, от инсульта — на 6%.