УАЗ отзывает три модели автомобилей для проверки тормозной системы

Ульяновск, , 15:10 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил об отзыве около 70 тыс. автомобилей модели Патриот, Пикап и Карго, сообщают 7 июля «Вести».

Причиной отзыва является «необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и вспомогательного электрооборудования». В компании отмечают, что проведение отзыва автомобилей носит проверочный характер.

В пресс-службе завода добавили, что отзывают автомобили, приобретенные в период с марта 2014 года по июль 2017-го, а владельцам будут отправлены официальные письма с просьбой обратиться к ближайшему дилеру УАЗ.

«В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена будет выполнена бесплатно», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что завод приносит извинения за неудобства, которые могут возникнуть у владельцев авто.

В тоже время, отзывная компания направлена на обеспечение безопасности владельцев автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля завод разместил информацию об отзыве 11 068 автомобилей модели Хантер из-за проблем с гидроусилителем.

В сервисных центрах специалисты заменят нагнетательный шланг гидроусилителя руля. Все работы будут производиться бесплатно.

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