Volkswagen и Audi объявили об отзыве 2370 автомобилей в России

Москва, , 13:43 — REGNUM В России отзываются 1045 автомобилей Volkswagen, моделей: Golf, Eos, Scirocco, Caddy и 1325 автомобилей марки Audi A3, всего под отзыв попало 2370 машин, об этом 7 июля сообщила пресс-служба Росстандарта.

Дефект был обнаружен в блоке управления электронного контроля устойчивости, существует возможность термомеханической перегрузки его основных компонентов.

В этом случае существует вероятность нарушения соединения с массой, что в свою очередь может привести к неработоспособности блока и отсутствию стабилизации автомобиля в опасных ситуациях на дороге.

Под отзыв попали автомобили, проданные компанией в период с 2004 по 2012 год. Список с их VIN-кодами опубликован на сайте Росстандарта, автовладельцы могут самостоятельно определить необходимо ли им посетить сервисный центр.

Компания намерена проинформировать клиентов о проведении кампании по почте или телефону. В сервисных центрах специалистами будет произведено обновление ПО блока управления электронного контроля устойчивости.

Напомним, ранее компания Volkswagen объявила о том, что она отзывает по миру 766 тыс. автомобилей из-за проблем в блоке управления электронного контроля устойчивости. В Германии под отзыв попали 385 тыс. машин.