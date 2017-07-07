ВКС России досрочно получили два арктических «Терминатора»

Улан-Удэ, , 12:50 — REGNUM Минобороны РФ досрочно получило от холдинга «Вертолеты России» два вертолета Ми-8АМТШ-ВА («Терминатор»), способных работать в условиях Арктики. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Торжественная церемония передачи техники прошла в Улан-Удэ, на авиационном заводе. Как отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский, технические решения, использованные при создании вертолета, в настоящее время внедряются и в проекты гражданского назначения.

Отмечается, что «арктическая» модификация вертолета Ми-8 была создана для эксплуатации на севере России, в регионах, где температура опускается до 60 градусов мороза. От базовой версии «Терминаторов» отличает улучшенная теплоизоляция и новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, включающее систему навигации, способную работать без сигналов со спутника.

Благодаря уникальной системе подогрева, двигатели летательного аппарата могут быть оперативно запущены при температурах до минус 40 градусов и ниже. Возможность установки четырех дополнительных топливных баков позволяет вертолету преодолевать без дозаправки более 1400 км.

Договор на поставку вертолетов «Терминатор» для арктической группировки ВСК РФ был заключен между Улан-Удэнским авиационным заводом и оборонным ведомством в феврале 2016 года. Новый Ми-8 вызвал интерес у других силовых структур России.