Владелец лимузина Ельцина объяснил свое желание продать машину

Москва, , 12:22 — REGNUM Владелец выставленного на продажу лимузина Maybach Pullman, на котором до конца жизни передвигался Борис Ельцин, объяснил журналистам причины своего желания продать автомобиль, интервью с ним 6 июля опубликовал телеканал RT.

Владельца зовут Александр, после того, как он стал заниматься коллекционированием автомобилей, он решил приобрести лимузин, который ежедневно видел во времена своей учебы.

По его словам, машина не являлась собственностью бывшего президента РФ, она принадлежал гаражу особого назначения. В какой-то момент Александру удалось приобрести этот Pullman у торговца, который ранее купил его у Росимущества.

Продать лимузин он решил по причине того, что машина относится к категории С и при использовании таких автомобилей их владельцы сталкиваются с определенными проблемами. Также в коллекции Александра есть более ценные машины.

Коллекционер сообщил, что это редкий автомобиль и поэтому он высоко ценится среди подобных ему. Он также сказал, что к машине уже проявили интерес несколько потенциальных покупателей.

Напомним, лимузин Бориса Ельцина был выставлен на продажу на одном из интернет-сервисов, в графе стоимости владелец указал сумму 33 миллиона рублей.

В тексте объявления было написано, что изначально этот автомобиль предназначался бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, но тот отказался от него и подарил Борису Ельцину.