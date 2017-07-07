На таможне Владивостока без кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» застряли 9 тыс. авто

Владивосток, , 11:32 — REGNUM 9 тыс. автомобилей, которые на данный момент на складах таможни Владивостока ожидают поступления устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», могут получить ПТС к сентябрю 2017 года, об этом 7 июля сообщила «Приморская газета».

Информацию о количестве ожидающих оформления автомобилей сообщил журналистам руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Он сказал, что следующие поставки необходимого оборудования состоятся в июле и августе 2017 года.

Глава ведомства добавил, что если при оформлении машин не будет возникать проблем, связанных с документами и оплатой водителями пошлин, то его сотрудники смогут выдавать до 300−350 ПТС в день. Таким образом, проблема может быть решена за один или полтора месяца.

Представители таможенного управления сообщили, что за первое полугодие 2017 года количество ввозимых автомобилей увеличилось на 40%, было ввезено 315 автобусов, 25 072 легковых автомобилей и 1439 грузовиков.

Сообщается, что 74% машин привозят из Японии, 22% — из Китая и только 2% — из Южной Кореи. 64% автомобилей в страну ввозят компании, занимающиеся продажей автомобилей, физические лица привозят 36% иномарок.

Напомним, 6 июля депутат Государственой думы от Приморского края Андрей Андрейченко заявил, что в порту Владивостока застряли более 1 тыс автомобилей. Андрейченко призвал парламент разобраться с данной проблемой.