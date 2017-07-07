УАЗ вдвое увеличил объемы продаж своих автомобилей в зарубежные страны

Ульяновск, , 10:51 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод за шесть месяцев 2017 года реализовал за рубежом 1911 автомобилей, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, об этом 7 июля сообщила пресс-служба компании.

Лучше всего за пределами России продается модель УАЗ «Хантер», компания сообщает, что за первое полугодие 2017 года было продано в 3,5 раза больше этих автомобилей, чем за шесть месяцев 2016 года.

В компании считают, что увеличение продаж произошло по причине того, что УАЗ стал продавать больше автомобилей на своих традиционных зарубежных рынках, а также увеличил географию поставок.

В 2017 году компании удалось заключить соглашения с дистрибьюторами: Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. УАЗы отправились на дороги таких стран как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины и Эквадор.

Сообщается, что компании удалось нарастить объем продаж на рынках Казахстана (рост продаж — в 3,5 раза) и Армении (рост — 50%). Также автомобили из Ульяновска стали снова продаваться в Монголии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Монголии члена одного из автоклубов выступили с инициативой поставить памятник автомобилю УАЗ-469. Данная модель считается в стране «народной» и носит название «Жаран ес», что переводится как «шестьдесят девять».

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