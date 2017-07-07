Hyundai запустила промоакцию на Santa Fe Premium и Grand Santa Fe

Москва, , 09:51 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о запуске промоакции на модели кроссоверов Hyundai Santa Fe Premium и Grand Santa Fe, цена автомобилей станет меньше на 100 тыс. рублей, об этом 6 июля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что для модели Santa Fe Premium максимальная скидка может составлять 400 тыс. рублей, а Grand Santa Fe покупатели смогут приобрести на 420 тыс. дешевле.

Получить максимальную скидку можно при одновременно выполнении трех условий — покупке названных моделей (прямая скидка — 100 тыс рублей), сдаче машины по программе утилизации или трейд ин и участии в программе «Мир Хендэ».

Сообщается, что скидки действуют при покупке всех комплектаций автомобилей. На данный момент в России Santa Fe предлагается в вариантах: Start, Comfort, Dynamic, High-Tech и Limited Edition, цена на автомобиль колеблется в диапазоне от 1,96 млн до 2,35 млн рублей.

Предлагаемые комплектации Grand Santa Fe: Family, Style и High-Tech. Начальная стоимость машины составляет — 2,42 млн рублей, а топовая версия обойдется покупателю в 2,8 млн рублей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что по результатам исследования российского авторынка за первый квартал 2017 года первое место по продажам в сегменте SUV занял автомобиль Hyundai Creta, за обозначенный период компания продала 10 550 автомобилей.