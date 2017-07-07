Ранее принадлежавшая Элтону Джону Ferrari Daytona уйдет с молотка

Лондон, , 09:27 — REGNUM Ferrari Daytona ранее принадлежавший Элтону Джону будет продан на аукционе Silverstone Classic Sale 2017, начальная цена автомобиля составит 525 тыс. фунтов стерлингов (около 41 млн рублей), об этом 6 июля сообщил портал Autoevolution.

Известный поп-исполнитель владел этой машиной с 1973 по 1975 год, он приобрел его после того, как выпустил альбом Goodbye Yellow Brick Road (всего в мире продано более 30 млн копий).

На одометре автомобиля стоит цифра 81 675 миль (131 443 км), машина оборудована двигателем Colombo V12 объемом 4,4 л, его мощность составляет 320 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 секунды.

Сообщается, что последний владелец автомобиля содержал его в отличном состоянии последние 16 лет, в комплекте с машиной идет оригинальная документация.

Поскольку это очень редкий автомобиль с правым рулем его примерная цена колеблется в диапазоне от 525 до 575 тыс. фунтов стерлингов (41 — 44,8 млн рублей).

Напомним, Ferrari Daytona (365 GTB/4) — спорткар класса Gran Turismo, выпускавшийся итальянской компанией с 1968 по 1973 год. Автомобиль представляет собой двухместное купе, он является переднемоторным и заднеприводным.