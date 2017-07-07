Франция намерена к 2040 году ввести запрет на автомобили с ДВС

Париж, , 08:04 — REGNUM Власти Франции планируют к 2040 году ввести запрет на использование автомобилей, работающих только на бензиновом или дизельном топливе, с соответствующим заявлением выступил министр экологии Николя Юло, об этом 6 июля сообщил BBC.

Министр назвал данное решение революционным и сообщил, что уже к 2050 году страна планирует полностью отказаться от использования в транспортных средствах углеродного топлива.

Глава экологического ведомства не сообщил о том, что произойдет с теми автомобилями, которые будут приобретены гражданами страны до 2040 года.

Николя Юло с давних пор является экологическим активистом, он был назначен на должность министра экологии Эммануэлем Макроном. Макрон сам ранее раскритиковал решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения об изменении климата.

«Франция решила отказаться от использования углеродного топлива к 2050 году из-за решения США», — сказал Юло, добавив, что правительству для того, чтобы достичь этой цели, придется потратить определенные средства.

Издание напоминает, что сейчас доля гибридных автомобилей на французском авторынке составляет около 3,5%, а доля электрокаров — 1,2%. Ранее СМИ сообщали, что самым популярным в стране электромобилем является Renault Zoe.