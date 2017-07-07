Минюст США обвинил бывшего руководителя Audi в мошенничестве

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера Audi Джованни Памио в том, что он поручил сотрудникам компании разработать программное обеспечение для дизельных автомобилей марки, позволявшее обходить тесты экоконтроля, об этом 6 июля сообщило агентство Reuters.

Памио является гражданином Италии, ему предъявлены следующие обвинения: участие в заговоре, целью которого было обмануть власти США, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации и нарушение экологических норм США.

Напомним, в сентябре 2015 года вскрылась афера концерна Volkswagen, которая заключалась в том, что компания устанавливала на автомобили ПО, занижающее показатели вредных выбросов.

Volkswagen признала свою вину и согласилась выплатить штрафы и компенсации, а также переоборудовать автомобили, которые попали под этот скандал, который на данный момент уже обошелся ей в $ 25 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что в США выдан ордер на арест пяти бывших руководителей Volkswagen. Известно, что двое из обвиняемых были доверенными лицами Мартина Винтеркорна, до 2015 года занимавшего пост председателя правления компании.

Сообщалось также, что немецкие власти не намерены выдавать США этих граждан Германии. Ранее в США по этому делу уже были арестованы двое сотрудников Volkswagen — Оливер Шмидт и Джеймс Роберт Лианг.