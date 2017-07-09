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Облегченные внедорожники: Демократичность берет верх над гламуром

Техника

В России, в Европе, да и во всём мире наблюдается увеличение спроса на кроссоверы и компактные внедорожники. Сегмент SUV растет даже вопреки привычной логике

Облегченные внедорожники: Демократичность берет верх над гламуром
Matthew Lamb
Bentley Bentayga

Москва, 9 июля 2017, 12:04 — REGNUM  Мировые производители схватились за новую тенденцию, победно охватившую авторынок. В чем основные характеристики и причины такого успеха облегченных внедорожников, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Бентли и Роллс-Ройс, Ламборджини и Тесла осваивают новую для себя область выпуска SUV. Если данный интерес понятен в условиях слаборазвитых инфраструктурно стран, или тех, кому не так повезло с географией (предположим, обитателям северных широт), то французский ажиотаж, «жертвой» которого стал даже Пежо, не вполне понятен. Мнение о том, что автомобиль должен быть прежде всего «стильным» или «элитным», столкнулось с противоположным ему образом демократичного внедорожника.

Такой автомобиль предполагает как безопасность длят владельца, так и способность обеспечить хорошую проходимость при поездке за город, грузоподъемность, немаловажную для семейного автомобиля, и другие преимущества, предполагающие универсальный охват потребностей владельца.

Конечно, сочетание не сочетаемого делает кроссоверы «средними во всем», за что и берется такая машина. И вместимость, и безопасность, и управляемость уступают специализированным моделям других типов. Но общее стремление к снижению затрат берет верх над имиджевой составляющей.

Подробности читайте в статье: Новая автомобильная мода: мир сходит с ума по кроссоверам

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