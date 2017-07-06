Volkswagen отзовет 766 тыс. автомобилей из-за тормозов

Берлин, , 16:41 — REGNUM Компания Volkswagen отзовет 766 тыс. автомобилей по всему миру для обновления программного обеспечения блока управления тормозной системой, 6 июля сообщает Reuters.

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При определенных условиях тормозная система может не функционировать должным образом, например, когда происходит снос передней или задней оси, или водитель резко нажимает на тормоза, заявили в Volkswagen.

В рамках отзывной кампании в Германии обновят программное обеспечение 288 тыс. автомобилей Volkswagen. Вместе с марками Audi и Skoda, в Германии отзовут 385 тыс. автомобилей.

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Напомним, в марте текущего года Volkswagen отозвал более 570 тыс. автомобилей в Китае из-за возможной неисправности систему подушек безопасности. Специалисты заявили, что существует риск коррозии пиропатрона, в результате чего на нем могут появляться трещины.

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