Mercedes будет производить в Китае аккумуляторы и электрокары

Пекин, , 16:06 — REGNUM Компания Mercedes-Benz намерена построить в Пекине завод по производству электроавтомобилей и аккумуляторов, партнером компании станет китайское предприятие BAIC Motor, об этом 5 июля сообщила пресс-служба компании.

Совместное предприятие будет носить название Beijing Benz Automotive (BBAC). Это будет первый завод Mercedes-Benz по производству аккумуляторных батарей, который будет расположен не в Германии.

Daimler и BAIC намерены инвестировать в предприятие 5 млрд юаней (около € 655 млн). На заводе кроме аккумуляторов будут производиться электромобили, они будут выходить на рынок под маркой Mercedes-Benz. Планируется, что первый электрокар сойдет с конвейера завода в 2020 году.

Член правления Daimler AG Хубертус Троска, ответственный за развитие компании в Китае, заявил, что к 2025 году Mercedes будет иметь достаточно большую долю на рынке электромобилей страны.

«Мы направляем наши инвестиции в крупнейший в мире рынок электромобилей, — сказал представитель Mercedes-Benz, — местное производство станет ключом к успеху наших электрокаров».

Напомним, ранее пресс-служба Mercedes-Benz сообщала, что компания представит свой новый электрический хэтчбэк EQ A уже в сентябре 2017 года. Цена автомобиля составит около $ 45 тыс. (2,52 млн рублей).