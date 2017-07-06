Geely намерена купить разработчика аэромобилей Terrafugia из США

Пекин, , 15:45 — REGNUM Китайский концерн Geely, недавно получивший в собственность Lotus, намерен купить стартап Terrafugia из США, компанию разрабатывающую летающий автомобиль, об этом 6 июля сообщило издание Motor Authority.

Terrafugia была образована в 2006 году группой инженеров Массачусетского технологического института, как пишет издание, Geely присматривается к данной инженерной группе еще с 2016 года.

Разработчики поставили перед собой цель создать машину, которая будет удовлетворять требованиям классификации воздушных судов FAA Light Sport и одновременно являться автомобилем.

Известно, что в США получить лицензию пилота легкого спортивного самолета достаточно просто, для этого нужно иметь всего 20 часов налета на подобном транспортном средстве.

Аэромобиль Transition внешне больше похож на самолет, чем на автомобиль. У него складывающиеся крылья, в его салон могут поместиться два пилота. Разработчики обещают, что дальность полета Transition составит 645 км, а его максимальная скорость в воздухе будет 160 км/ч.

Группа работает и над другой моделью, известной под именем Transition TF-X, по заявлениям разработчиков, эта машина будет обладать возможностью вертикального взлета и улучшенными характеристиками.

В настоящее время компания принимает предоплату от желающих получить Transition в собственность, размер первого взноса составляет $ 10 тыс. Сообщается, что стартовая цена аэромобиля составит $ 279 тыс.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщали, что Toyota решила поддержать группу разработчиков Cartivator, также создающих летающий автомобиль Skydrive.

Эта машина будет построена по принципу, отличному от Transition, У аэромобиля будет три колеса и четыре ротора, принцип полета у него будет такой же, как и у квадрокоптеров.

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