Путин дал высокую оценку новейшей ракете Х-101

Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил разработчиков новейшей крылатой ракеты Х-101 за создание современного и надежного вооружения. Об этом он заявил 6 июля на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Применение этой ракеты показало очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности, с приличной дальностью — 4,5 тыс. км», — отметил глава государства.

По словам Путина, вооружение такого класса должно находиться в фокусе внимания министерства обороны и отечественных оборонных предприятий.

Напомним, 5 июля Минобороны России заявило о нанесении удара новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Ракеты были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ВКС РФ, поднявшихся в воздух с аэродрома в городе Энгельсе.

Итогом авиаудара стало уничтожение трех складов вооружений и боеприпасов, а также командного пункта боевиков на границе сирийских провинций Хама и Хомс. При этом ракеты преодолели расстояние около 1000 км.

Читайте также: Обнародовано видео «ювелирного удара» ракет Х-101 по объектам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии