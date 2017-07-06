Адиль Ширинов занял пост президента и гендиректора Ford Sollers

Москва, , 15:32 — REGNUM Новым президентом и генеральным директором Ford Sollers стал Адиль Ширинов, он сменил на этом посту Марка Овендена, об этом 6 июля сообщила пресс-служба компании.

Марк Овенден занимал данную должность с июля 2015 года, сообщается, что сейчас он станет вице-президентом Ford Motor Company, ответственным в Азиатско-Тихоокеанском регионе за маркетинг, продажи и сервис.

Адиль Ширинов работает в Ford Sollers с момента её создания (2011 год), пресс-служба сообщает, что последнее время он занимался вопросами стабилизации бизнеса и много сделал для развития производства и увеличения уровня его локализации.

«Адиля хорошо знают и уважают в России, его опыт и уникальная экспертиза помогут Ford Sollers укрепить позиции и реализовать потенциал рынка», — приводятся в сообщении слова Стивена Армстронга, занимающего должность вице-президента Ford Motor Company.

Основной владелец и генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов считает, что в данный момент Ширинов лучше всего подходит на роль руководителя Ford Sollers, его слова об этом также приводятся в сообщении компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что за период с января по апрель 2017 года Ford увеличил свои продажи в сегменте SUV на 22,2%. Лидером продаж стала модель Kuga. 3 июля на сайте компании было размещено объявление о том, что оплата труда сотрудников завода будет увеличена на 4,5% и выше.