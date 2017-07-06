Покупка технологий: Xiaomi приобрела у Nokia десятки патентов

Пекин, , 15:03 — REGNUM Китайская корпорация Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и других портативных устройств, подписала соглашение с всемирно известной корпорацией Nokia. Согласно подписанному соглашению, Xiaomi приобрела у Nokia целый пакет патентов, касающихся создания мобильных устройств и работы с различными стандартами связи.

Руководство Xiaomi не раскрыло сумму сделки и не уточнило количество и точный список приобретенных патентов. В 2016 году Xiaomi приобрела около 1,5 тыс. патентов у Microsoft Corp с целью расширения технологического портфеля корпорации, пишет «Сина синьвэнь».

«Наше сотрудничество с Nokia укрепит позиции Xiaomi на международных рынках. Технологии, разработанные Nokia, выведут продукцию Xiaomi на принципиально новый уровень», — заявил журналистам глава Xiaomi Лэй Цзюнь.

Корпорация Xiaomi Tech была основана в 2010 г. китайским миллиардером Лэй Цзюнем. На сегодняшний день Xiaomi Tech является четвертым по величине производителем смартфонов в мире. Стоимость компании оценивается в $45 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным исследовательской компанией IDC, по итогам 2016 г. сразу три китайские компании вошли в пятерку крупнейших производителей смартфонов и планшетов.

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