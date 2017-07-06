АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в июне на 23,2%

Самара, , 14:52 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» заявила — в июне 2017 года продажи её продукции выросли на 23,2% относительно продаж июня 2016 года, всего автопроизводителю удалось реализовать 27 396 автомобилей, информация была размещена 6 июля на официальном сайте компании.

Всего за первое полугодие 2017 года компания продала 140 231 автомобиль, также продемонстрировав в данный период рост продаж на 12,8% относительно аналогичного периода 2016 года.

Лучше всего продается автомобиль LADA Granta, в июне 2016 года было продано 8552 автомобиля.

LADA Vesta на втором месте по популярности у покупателей, за обозначенный период было продано 6609 машин (рост продаж — 28,9%).

Компания сообщает, что самые высокие темпы роста продаж демонстрирует кроссовер LADA Xray, в июне 2017 года было продано 2761 машин, это на 53,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что за пять месяцев 2017 года LADA Xray удержала лидерство в рейтинге продаж среди кроссоверов российского производства. С января по май было продано 12 268 экземпляров этой модели.