УАЗ отзывает 11068 автомобилей Хантер из-за проблем с гидроусилителем

Ульяновск, , 13:10 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод отзывает в России 11 068 автомобилей модели Хантер, причиной отзыва являются некачественные шланги гидроусилителя руля, информация об отзыве была размещена 6 июля на сайте Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали автомобили, проданные в период с марта 2014 года по сентябрь 2017-го, список их VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта.

Автовладельцы могут самостоятельно проверить попадает ли их автомобиль под отзыв, автопроизводитель в свою очередь намерен проинформировать клиентов о необходимости посещения сервиса по телефону или путем рассылки писем.

Сообщается, что в сервисных центрах специалистами будет произведена замена нагнетательного шланга гидроусилителя руля. Все работы будут производиться для автовладельцев бесплатно.

Напомним, УАЗ Хантер представляет собой дальнейшее развитие моделей УАЗ-469 и УАЗ-3151, первые экземпляры автомобиля сошли с конвейера завода в 2003 году.

В 2014 году компания объявила о своем решении прекратить выпуск машины, она назвала её морально устаревшей. Однако уже в 2015 году автомобиль вновь стал производится в обновленном варианте.