Четверг, 6 Июля 2017 года
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Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy J5 Pro

Техника

Цена на новый гаджет составит 295 долларов

Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy J5 Pro
Иллюстрация: Http://www.gsmarena.com/samsungs_new_galaxy_j5_pro_is_galaxy_j5_2017_with_better_ram_and_storage-news-26007.php

Сеул, 6 июля 2017, 13:03 — REGNUM  Компания Samsung выпустила новый смартфон, получивший название Galaxy J5 Pro. Об этом 5 июля сообщает портал GSM Arena.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Exynos 7870, работающим на частоте 1,6 ГГц. Также пользователю предлагается 5,2-дюймовый HD-дисплей с графическим процессором Mali-T830MP2.

Объем оперативной памяти составил 3 Гб, флэш-памяти — 32 Гб. Фронтальная и задняя камера имеют одинаковое разрешение в 13 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Кроме того, устройство имеет дактилоскопический датчик на передней панели. Пользовательский интерфейс поддерживает Android 7.0.

Galaxy J5 Pro является слегка улучшенной версией модели Galaxy J5, наиболее заметным отличием которой стал увеличенный объем оперативной памяти. Новинка уже продается в Таиланде по цене около 295 долларов. О поставках на другие рынки пока информации нет.

Напомним, в июне Samsung выпустил новый смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2, работающий на платформе Android 6.0.

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