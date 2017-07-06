Politico: Система ПРО США не готова к отражению ракетного удара КНДР

Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Несмотря на затрату десятков миллиардов долларов и более трех десятилетий работы над системой ПРО оборонное ведомство США по-прежнему не может гарантированно сбивать оснащенные ядерными боеголовками ракеты, направленные против территории США, пишут Жаклин Климас и Коннор О'Брайен в статье для Politico.

Напротив, противоракетная система США, предназначенная для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, показала свою неэффективность три раза из пяти, при том, что даже успешные испытания были в значительной степени прописаны.

Несмотря на то что официальная позиция Пентагона, высказанная 5 июля, гласит, что Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полёта (Ground-based Midcourse Defense system), разработанная компанией Boeing и рядом других подрядчиков, может сбить любую ракету, это мнение поддерживается меньшинством специалистов.

Большинство действующих и бывших служащих вооруженных сил США и других экспертов отмечает, что вероятность защиты территории США от внезапной атаки или такой, о которой было известно незадолго до пуска, в лучшем случае небольшая. В частности, в июне один из оставляющих свой пост адмиралов ВМФ США, возглавлявший все программы противоракетной обороны, заявил Конгрессу, что у него имеется «обеспокоенность относительно надежности» систем.

По словам экспертов, такая ненадежность связана со сложностью задачи, стоящей перед Пентагоном. США добились значительного успеха в перехвате систем малой и средней дальности, однако это не одно и то же, что остановить ракету, движущуюся с огромной скоростью в космосе, пока противник применяет различные контрмеры и отвлекающие маневры.

В частности, последнее испытание прошло 30 мая, когда ракета-перехватчик была запущена из Калифорнии по ракете-цели, стартовавшей с Испытательного полигона им. Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн, который входит в состав Маршалловых Островов. В Пентагоне окрестили эти испытания успехом, ознаменовавшимся «прямым столкновением».

Тем не менее эксперты, как входящие, так и входившие в правительство США, выражают сомнения относительно того, что США смогут сбить новую ракету КНДР, радиус действия которой составляет около 5 тыс. 500 км.

Ранее в отчете самого ведомства указывалось, что ПРО США «продемонстрировала ограниченную способность защищать континентальную территорию США от малого числа ракет средней дальности или межконтинентальных баллистических ракет, запущенных из Ирана или Северной Кореи». Также указывалось, что окончательные выводы сделать невозможно ввиду отсутствия реалистических условий тестирования.

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