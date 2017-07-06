Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников

Москва, , 09:02 — REGNUM

Знакомство президента РФ с новейшим автомобилем для высокопоставленных российских чиновников, разработанным в рамках проекта «Кортеж», уже состоялось, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

Как утверждает Мантуров, российский президент Владимир Путин уже протестировал «прототип А» и остался доволен. Партия именно таких лимузинов должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца этого года.

«Он уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы, — сказал Мантуров. — На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели».

Отметим, что в 2012 году президент поручил разработать автомобили для высших правительственных чиновников в рамках проекта «Кортеж». Участники проекта разрабатывают не только лимузин, но и седан, внедорожник, минивэн. В работе участвует Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

На инаугурации президента в 2018 году состоится дебютный выезд этой техники.

Ранее, в конце мая, Мантуров говорил, что ФСО (Федеральная служба охраны) сможет начать использовать автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году. По его словам, в этом году сдается первая партия серийных автомобилей в количестве 14 единиц ФСО.

Читайте подробнее: ФСО получит автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году

Читайте ранее в этом сюжете: Путин протестировал лимузин проекта «Кортеж»