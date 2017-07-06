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В Казахстане продали первый экземпляр электрокара LADA Vesta

Техника

Всего в республике за шесть месяцев 2017 года продано 19 электрокаров

В Казахстане продали первый экземпляр электрокара LADA Vesta
Knowitall63
Лада Веста

Астана, 6 июля 2017, 08:39 — REGNUM  В Казахстане продали первый экземпляр электроавтомобиля LADA Vesta EV, который недавно был представлен заводом «Азия Авто» на выставке EXPO-2017 в Астане, информация об этом была размещена 5 июля на сайте Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана.

Согласно приведенной информации, с января по июнь 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 19 новых электрокаров, это на 10 автомобилей больше, чем в 2016 году.

11 из этих автомобилей являются продукцией компании Tesla, это модели X и S, также казахстанцы купили 4 Nissan Leaf и по одному экземпляру Renault Twizy, KIA Soul EV, JAC iEV6S и LADA Vesta EV.

Сообщается, что основная доля зарегистрированных электрокаров приходится на премиум-сегмент. Кроссовер X от Tesla стоит от $ 85,5 до 115,5 тыс. (5,1 млн — 6,9 млн рублей), седан S — от $ 66 до 109,5 тыс. (3,9 млн — 6,5 млн рублей).

JAC iEV6S предлагается за $ 34,9 тыс. (2,07 млн рублей), Nissan Leaf — за $ 30,7 тыс. (1,83 млн рублей). Самым недорогим электромобилем является Renault Twizy, его стоимость составляет около 800 тыс. рублей.

Десять электрокаров зарегистрированы в Алматы, восемь — в Астане, один — в Восточно-Казахстанской области. Сообщается, что 17 из 19 машин приобретались в собственность физическими лицами.

Напомним, мощность силовой установки автомобиля LADA Vesta EV составляет 82 л.с., автомобиль имеет запас хода 150 км, он также оборудован системой рекуперации кинетической энергии. До 100 км/ч машина разгоняется за 15,5 секунд, её максимальная скорость — 140 км/ч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане представили электрическую LADA Vesta

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