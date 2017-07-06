«Большая тройка» операторов связи КНР запустит сети 5G в тестовом режиме

Пекин, , 04:47 — REGNUM Три крупнейших китайских оператора связи запустят в тестовом режиме сети мобильной связи пятого поколения (5G) в ряде городов Поднебесной уже во второй половине 2017 года, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Пилотные проекты будут запущены в крупнейших торгово-промышленных городах Китая: в Пекине, Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу, Наньцзине, Сучжоу и Нинбо, сообщает агентство, адресуясь к сведениям, предоставленным «большой тройкой» китайских операторов China Mobile, China Unicom, и China Telecom.

Компании будут тестировать технологию 5G, создавать необходимую инфраструктуру, запускать специальные сервисы вроде беспилотного управления транспортом, а также умных городов, которые будут основаны на новых сетях связи.

Пилотная программа в дальнейшем будет распространена еще на десяток или даже больше городов в провинциях Цзянси, Хайнань, Шаньси, Шаньдун, Чжэцзн и Хэбэй, говорится в сообщении.

Китай планирует к 2020 году коммерциализировать мобильные сети пятого поколения, которые обладают рядом существенных преимуществ вроде пониженного энергопотребления и значительно возросшими по отношению к сетям предыдущего поколения скоростями передачи данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай планирует запустить в коммерческое использование мобильные сети 5G уже в 2019 году.

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